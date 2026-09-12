Salomón Rondón agranda su leyenda en la Liga MX y pide paso en la Vinotinto

El tiempo pasa, las exigencias cambian, pero el idilio de Salomón Rondón con el gol se mantiene inquebrantable. El histórico capitán de la Vinotinto volvió a dejar su sello en el Torneo Apertura de la Liga MX, al anotar en la victoria del Pachuca por 0-3 ante el Atlante, confirmando que atraviesa por un estado de forma excepcional.

La versión actual del artillero criollo roza la perfección estadística. Con este nuevo tanto frente al Atlante, eleva su registro personal a ocho goles en apenas ocho partidos disputados en la presente campaña, cifras que reafirman su estatus como el delantero venezolano más en forma del panorama internacional.

Clamor por su regreso a la convocatoria Vinotinto

Este rendimiento superlativo vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a la selección nacional. Tras quedar marginado de la última lista de convocados por el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo a raíz de un episodio disciplinario interno con Jefferson Savarino, el clamor popular y futbolístico en pro de su retorno se hace cada vez más ensordecedor.

Con los meses ya transcurridos y el brazalete de capitán respaldado por actuaciones descomunales fecha tras fecha, el peso de los goles de Salomón Rondón en el terreno de juego clama por una reconciliación y su inminente vuelta a la disciplina Vinotinto.

La afición y el propio contexto competitivo exigen la presencia del máximo referente histórico en el ataque, consciente de que un artillero de su jerarquía siempre es indispensable para los grandes desafíos que se avecinan.