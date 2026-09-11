¿Cuántos goles llevan los delanteros Vinotintos desde la última fecha FIFA?

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Tras el cierre de la última ventana de selecciones y bajo la lupa del cuerpo técnico comandado por Oswaldo Vizcarrondo, los atacantes criollos han protagonizado un movimiento constante, tanto en sus registros ofensivos como en los mercados de fichajes internacionales.

Ahora, a pocos días de disputarse la fecha FIFA de septiembre-octubre, es importante repasar la actuación de los delanteros venezolanos en este período de tiempo (desde el último parón).

En la cúspide de la tabla de artilleros destaca la jerarquía inagotable de Salomón Rondón. El histórico ariete ha comenzado el torneo Apertura de la Liga MX con un olfato goleador imparable, firmando un total de siete goles que celebran semana a semana en el Pachuca.

Salomón Rondón con Pachuca

A su rueda marcha Jhonder Cádiz, quien mantiene números sumamente positivos en la Superliga China con el Wuhan Three Towns al acumular cinco goles y dos asistencias. Aunque no ha entrado en las recientes convocatorias bajo la era Vizcarrondo, su productividad en Asia demuestra que merece una oportunidad.

Jhonder Cádiz con la Vinotinto

Por su parte, Kevin Kelsy también registra un semestre prolífico con cinco dianas y una asistencia, cerrando un brillante ciclo en la MLS con Portland Timbers antes de concretar su llegada al Rangers de Escocia, club donde actualmente trabaja en su plena adaptación.

Kevin Kelsy con Rangers

Nuevos retos en Europa

Otros atacantes que han sido apuestas en este inicio de Vizcarrondo también dicen presente. Jesús Ramírez, quien parte como uno de los referentes actuales en la Vinotinto, suma un gol y una asistencia, y recientemente decidió cambiar de horizontes para asumir un nuevo reto en el fútbol de Turquía.

Jesús Ramírez con el Çorum FK

En la misma línea se encuentra David Martínez, quien aportó un gol y una asistencia en su paso por LAFC antes de dar el salto definitivo a Europa, donde ya suma sus primeros minutos con la camiseta del FC Midtjylland en Dinamarca.

David Martínez con el FC Midtjylland

Finalmente, Gleiker Mendoza registra un gol y una asistencia en su cuenta, coronando un mercado de fichajes de ensueño tras firmar con el Shakhtar Donetsk y estrenarse por todo lo alto con un golazo en su debut absoluto en la UEFA Champions League.