Deyna Castellanos asume su nuevo reto en México y descarta comparaciones

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La estrella venezolana Deyna Castellanos aterrizó en Monterrey para encender la ilusión de la afición regiomontana. En su primer contacto con los medios, la flamante atacante de Tigres Femenil para el Apertura 2026 dejó claras sus intenciones, reafirmando por qué es una referente absoluta del fútbol internacional.

Un llamado imposible de rechazar

Tras desvincularse oficialmente del Portland Thorns de la liga estadounidense, la delantera de 27 años pisó territorio mexicano con gran entusiasmo. Desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, no ocultó su alegría por este nuevo paso en su destacada carrera profesional.

Castellanos reconoció la magnitud de la institución felina y lo fácil que fue tomar la decisión de mudar su talento al balompié azteca. "Cuando un club como Tigres te llama, es muy difícil decirle que no", confesó la capitana de la Vinotinto ante las cámaras.

Identidad propia en la cancha

El arribo de la atacante sudamericana sacudió de inmediato el mercado del fútbol mexicano. Sin embargo, su estelar fichaje también despertó inevitables preguntas sobre el vacío dejado por la reciente salida de la talentosa jugadora española, Jenni Hermoso.

Fiel a su fuerte personalidad, Deyna atajó cualquier comparación y dejó claro que su objetivo es escribir su propia historia. La jugadora enfatizó que no llega a México para intentar "llenar los zapatos de nadie", sino para construir su propio legado.

El compromiso con la afición

La artillera venezolana subrayó que su única meta es fortalecer el esquema ofensivo del conjunto universitario en este competitivo semestre. "Vengo a aportar y dar mi mejor esfuerzo para que podamos sumar desde el primer momento", apuntó con firmeza.

Reconoció el impacto de su predecesora, pero mantuvo el enfoque en sus propias capacidades para triunfar en esta nueva etapa. "Evidentemente, Jenni era una jugadora clave para el equipo, pero bueno, yo vengo a hacer mi trabajo", agregó la nueva delantera de las Amazonas.

Orgullo por los nuevos colores

El movimiento estratégico de Tigres consolida sus aspiraciones al título del presente torneo Apertura. Para Castellanos, portar la camiseta de uno de los equipos más ganadores y exigentes del circuito femenino en México representa una responsabilidad enorme.

"Para mí, es un orgullo representar estos colores", concluyó la estrella del ataque. Ahora, su enfoque estará puesto en adaptarse rápidamente al sistema de juego regiomontano para debutar y demostrar su jerarquía goleadora en los terrenos aztecas.