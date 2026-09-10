Deyna Castellanos deja Estados Unidos y sorprende a todos con su nuevo destino

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La estrella venezolana Deyna Castellanos iniciará un nuevo y emocionante capítulo en su carrera profesional. La atacante de 27 años fue anunciada como el flamante refuerzo de Tigres Femenil para disputar el torneo Apertura 2026. Este movimiento sacude el mercado del fútbol mexicano y confirma las altas aspiraciones del conjunto regiomontano.

Un fichaje de peso para las Amazonas

Castellanos llega a México tras desvincularse oficialmente del Portland Thorns de la liga estadounidense (NWSL). La delantera firmó un contrato por dos temporadas con las felinas, motivada por el constante crecimiento y la gran proyección del circuito azteca.

La directiva de Tigres apuesta por la jerarquía de la sudamericana para afrontar las exigencias de este semestre. Su incorporación resulta vital para el equipo, especialmente tras la sensible baja de Greta Espinoza y de cara a los duelos decisivos contra rivales directos como América y Rayadas.

Su recorrido por la élite mundial

Antes de aterrizar en suelo azteca, la maracayera rescindió su vínculo con el equipo de Oregón, donde militaba desde enero de 2025. Durante su etapa en el fútbol norteamericano, la atacante dejó un registro de 33 apariciones oficiales, cinco goles y una asistencia.

El salto a Tigres suma una nueva liga de prestigio al impresionante currículum internacional de «La Reina». Tras deslumbrar en el Sudamericano Sub-17 de 2016 y ser nominada al Premio Puskás, Castellanos brilló en Europa con el Atlético de Madrid y el Manchester City.

Sin temor a las comparaciones

La delantera asume esta etapa consciente del gran peso mediático y deportivo que representa su llegada a Nuevo León. Sin embargo, prefiere desligarse de las comparaciones con figuras que pasaron por la institución, como Jennifer Hermoso, enfocándose únicamente en mostrar su mejor versión.

El objetivo principal de Deyna es sumar su talento al proyecto estelar de las regiomontanas en su búsqueda de la gloria. La venezolana sabe que el nivel de exigencia será máximo, pero su amplia experiencia la respalda para asumir el rol de líder en la ofensiva.

La mirada puesta en la Vinotinto

Este cambio de escenario llega en un momento crucial para la selección nacional de Venezuela. La Vinotinto se prepara para una serie de compromisos amistosos internacionales en octubre, teniendo como gran meta la ansiada clasificación al Mundial Femenino de 2027.

Deyna se mantiene como la capitana indiscutible y la máxima referente del combinado nacional. Ahora, buscará aprovechar su vitrina en México para mantener el ritmo competitivo y liderar los intereses de su país hacia el éxito internacional.