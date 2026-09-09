Deyna Castellanos rescinde su contrato y se queda sin equipo

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El Portland Thorns ha anunciado oficialmente que ha llegado a un acuerdo con la delantera venezolana Deyna Castellanos para rescindir su contrato de mutuo acuerdo.

De esta manera, la máxima referente y capitana de la Vinotinto Femenina se convierte en agente libre, quedando disponible para definir el próximo capítulo de su carrera deportiva.

La atacante criolla pone fin a su ciclo en el conjunto de Oregón tras incorporarse a sus filas en enero de 2025. Durante su periplo en el fútbol norteamericano, acumuló un total de 33 apariciones en todas las competiciones oficiales de la NWSL, aportando cinco goles y una asistencia.

A través de un comunicado oficial, la institución estadounidense despidió a la jugadora reconociendo su profesionalismo: "El Portland Thorns agradece el tiempo y el esfuerzo que Castellanos demostró como miembro del Club y le desea lo mejor en el futuro".

En busca de un nuevo destino

Con el pase en su poder y la carta de libertad bajo el brazo, el teléfono de la talentosa delantera venezolana promete comenzar a sonar con fuerza en las próximas horas.

Por ahora, algunos de los mercados que siguen abiertos son la Liga MX Femenil (México - hasta el 11 de septiembre), Liga F (España - hasta el 18 septiembre) y NWSL (Estados Unidos - hasta principios de octubre).

Su jerarquía, experiencia en el fútbol europeo y liderazgo indiscutible en la selección nacional la convierten en una de las piezas más atractivas y codiciadas del mercado de fichajes actual, a la espera de conocer cuál será su próximo desafío profesional.