Deyna Castellanos se confiesa tras asegurar el repechaje: "Toda Venezuela se lo merece"

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La Vinotinto Femenina aseguró su cupo al Torneo de Repesca Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2027 tras igualar 1-1 frente a Uruguay, un resultado gestado en los pies de su máxima figura, Deyna Castellanos.

Tras el pitido final, la "Reina" compareció ante los medios de comunicación visiblemente emocionada, destacando el sacrificio personal realizado para alcanzar este nivel de forma en el momento decisivo del torneo.

"Hoy me sentía como la mejor Deyna. Estuve haciendo trabajo extra individualmente para llegar bien a este partido, porque, para mí, lo más importante en este momento es la selección", confesó.

Mensaje para el país

El gol de Deyna Castellanos significó el empate en el marcador y la materialización de un objetivo trabajado a lo largo de toda la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Con el repechaje ya en el horizonte, la delantera no ocultó la importancia de este logro para la afición.

"Toda Venezuela se merece esta felicidad que sentimos en este momento", sentenció, subrayando la conexión emocional entre el equipo y un país que mantiene viva la ilusión de ver a su selección femenina por primera vez en una cita mundialista.

Con este resultado, la Vinotinto cierra su participación en la Liga de Naciones cumpliendo la meta trazada y posicionándose en la etapa final de la ruta hacia Brasil 2027.

La jerarquía de Deyna, quien una vez más respondió cuando el equipo más la necesitaba, se perfila como la piedra angular sobre la que el cuerpo técnico construirá la estrategia para encarar la fase definitiva de repesca.