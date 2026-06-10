¿Cómo jugará la Vinotinto Femenina el repechaje rumbo al Mundial 2027?

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La Vinotinto Femenina ha dado un paso fundamental en sus aspiraciones de clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

Tras finalizar en los puestos de privilegio de la Liga de Naciones, el combinado nacional se prepara ahora para afrontar el Torneo de Repesca Intercontinental, una instancia decisiva que definirá los últimos cupos para la cita mundialista a celebrarse en territorio brasileño.

El repechaje, diseñado por la FIFA para determinar a las últimas selecciones clasificadas, se estructura bajo un formato de eliminación directa en sedes neutrales. El certamen contará con la participación de diez selecciones nacionales distribuidas según sus confederaciones:

AFC (Asia): 2 representantes

CAF (África): 2 representantes

CONMEBOL (Sudamérica): 2 representantes

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): 2 representantes

OFC (Oceanía): 1 representante

UEFA (Europa): 1 representante

El camino de la Vinotinto hacia Brasil

Debido a los criterios de clasificación y al desempeño deportivo en los torneos previos, la estructura de la competición se divide en dos fases clave.

La segunda fase, que se llevará a cabo en febrero de 2027, es el punto de entrada para Venezuela. La Vinotinto se ha ganado el derecho de acceder directamente a esta instancia, uniéndose a otras selecciones que cuentan con un pase automático por su desempeño o por disposición reglamentaria.

Debido a que Brasil ocupa una plaza directa como anfitriona del Mundial 2027, la selección sudamericana con mejor posicionamiento en el ranking FIFA (en este caso, Venezuela por su rendimiento) ha sido asignada automáticamente a la etapa final del torneo.

En cada una de estas llaves, los equipos se enfrentarán en un formato de eliminación directa. Los tres ganadores de estas finales serán quienes sellen su pasaporte oficial para el Mundial Femenino 2027.