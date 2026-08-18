Deyna Castellanos señala a las autoridades por la situación del fútbol femenino en Venezuela

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La Vinotinto femenina de mayores sigue en carrera para encontrar un cupo a la Copa del Mundo y en el grupo actual de futbolistas se mantiene una futbolista, que ha sido referente desde hace varios años. Se trata de Deyna Castellanos, quien cada vez que habla sus palabras dan la vuelta a las redes sociales.

En una de sus declaraciones más recientes en el programa 'Tiempo Extra' de El Diario NY no se guardó su opinión sobre la realidad del balompié de mujeres en Venezuela y cuestionó el presente de la estructura actual en el país. No obstante, esas palabras se interpretaron como un dardo directo a la FVF (Federación Venezolana de Fútbol).

"Venezuela está lejísimos (a nivel organizacional para clasificar a mundiales). No tenemos la estructura para hacerlo ni tenemos a las personas que quieran hacerlo. Para mí, una de las motivaciones de clasificar al Mundial es poder dar un golpe sobre la mesa y decir: 'sin ustedes y sin una estructura pues hemos hecho esto, ¿cómo ustedes nos pueden ayudar a que siga saliendo talento de Venezuela?", comentó inicialmente.

El llamado de Deyna Castellanos a las autoridades

La propia jugadora de 27 años de edad y que actualmente hace vida en el Portland Thorns de la National Women's Soccer League en Estados Unidos, envió un mensaje a los responsable de manejar el fútbol dentro del territorio criollo.

"Hay muchísimo talento en Venezuela, pero que lo mantengan y trabajen, que hagan que estén en su mejor versión para nosotros llegar de la mejor manera a la selección y poder seguir representando a Venezuela como se merece", expresó.

Las diferencias con otros países

La ariete venezolana comparó lo que ella percibe de las competiciones en otros países con lo que ha podido analizar en los torneos venezolanos. "Estamos a años luz de los que es México ha construido; de lo que Estados Unidos ha construido, de lo que Italia ha construido, ligas que son relativamente jóvenes porque no tienen ni 20 años. Es tomar un ejemplo", apuntó.

No obstante, Deyna Castellanos buscó comparaciones con más cercanía al suelo venezolano: "Incluso la liga colombiana lo ha hecho muy bien. Hay jugadoras venezolanas que juegan ahí. Colombia ha mantenido un nivel espectacular ha nivel de Sudamérica y a nivel mundial. Es el país vecino y hermano que debemos tomar de ejemplo"