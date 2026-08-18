¡Gladiador al acecho! Salomón Rondón persigue récord goleador de Juan Arango en México

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Salomón Rondón continúa demostrando que todavía tiene el toque para seguir brillando en el fútbol internacional, luego de marcar un doblete con el Pachuca, aunque sus dos tantos no fueron suficientes para evitar la derrota por 3-2 frente al Puebla en el Estadio Hidalgo, este lunes 17 de agosto.

El delantero venezolano aprovechó sus oportunidades y volvió a ser la principal referencia ofensiva de los Tuzos, pese a que el equipo terminó marchándose con las manos vacías en la cuarta jornada de la Liga MX.

Con estas dos anotaciones, Rondón llegó a 34 goles en la Liga MX y se consolidó como el tercer venezolano con más tantos en la historia del campeonato mexicano. El atacante se encuentra solamente por detrás de Giancarlo Maldonado, quien lidera la clasificación con 44 goles, y Juan Arango, que ocupa el segundo lugar con 36, de acuerdo con el dato de Mario Sánchez.

Máximos goleadores venezolanos en la Liga MX

Giancarlo Maldonado: 44 GOLES Juan Arango: 36 Salomón Rondón: 34 Fernando Aristeguieta: 25 Jhonder Cádiz: 16 Jhon Murillo: 10 Eduard Bello: 8

El gran momento individual de Rondón también se refleja en la tabla de goleadores del actual torneo. Después de cuatro partidos disputados, el venezolano suma cinco anotaciones y comparte el liderato de goleo con el argentino Lucas Ocampos, delantero del Monterrey. Sin embargo, su excelente rendimiento personal contrasta con la situación del Pachuca, que sufrió su tercera derrota consecutiva bajo la dirección técnica de Benjamín Mora.

La jornada también tuvo protagonismo venezolano gracias a Luifer Hernández, quien aportó una asistencia para el Puebla en el triunfo sobre los Tuzos. De esta manera, los futbolistas venezolanos volvieron a dejar su huella en el fútbol mexicano, mientras Rondón continúa ampliando su legado en una Liga MX donde ya es considerado el goleador histórico de la selección nacional de Venezuela.