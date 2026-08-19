NWSL: Deyna Castellanos es premiada con el gol de la semana tras esta autentica joya

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Deyna Castellanos viene de un buen presente con la selección de Venezuela, tras marcar el tanto que llevó a la oncena nacional a avanzar al repechaje del Mundial femenino, y aunque su comienzo de campaña no estaba siendo el esperado con los Portland Thorns, la maracayera abrió su cuenta goleadora con una auténtica joya que le ayudó a ser merecedora del gol de la semana en la National Woman's Soccer League.

El pasado 15 de agosto, la oncena de Portland Thorns superó 2-1 a la franquicia de Orlando Pride y fue justamente la "Reina del Gol" la primera que movió el electrónico en esa oportunidad.

Así fue el espectacular gol de Deyna Castellanos

La venezolana se encontraba jugando por la banda izquierda cerca del minuto 58, cuando recibió un pase y reaccionó con mucha rapidez, debido a que dos defensoras venían rápidamente a tratar de robarle el balón.

Sin embargo, Deyna no se lo pensó dos veces: acomodó la esférica con un primer toque e inmediatamente realizó un grandioso disparo que se hizo imposible de atajar por la guardameta rival, debido a que fue bañada con un balón que ongió un efecto increíble por los aires, para lucirse en esa jornada.

De esta manera, la venezolana suma un tanto en ocho encuentros durante el presente torneo y espera que este sea el comienzo de una buena racha ganadora.