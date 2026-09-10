Champions League: Harry Kane rompe récord y se une a esta selecta lista

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El Bayern Múnich ha iniciado su andadura en la nueva edición de la UEFA Champions League con una demostración inapelable de poderío ofensivo.

El gigante alemán arrolló por un contundente 5-0 al Bodo/Glimt en la primera jornada de la fase de liga, un encuentro que dejó mucho más que tres puntos para la estadística y catapultó al delantero inglés Harry Kane directamente a los libros de historia.

Aprovechando el vendaval ofensivo de los bávaros, el artillero británico se hizo presente en el marcador con una de sus habituales anotaciones de jerarquía.

Una noche redonda y récord histórico

Con esta diana, extiende su racha anotadora y se convierte oficialmente en uno de los únicos cuatro jugadores en toda la historia de la competición en marcar en más de ocho partidos consecutivos.

De esta forma, el delantero del Bayern Múnich ingresa a una selecta y privilegiada lista de goleadores históricos que hasta ahora solo integraban leyendas de la talla de Cristiano Ronaldo (en dos ocasiones), Robert Lewandowski (en dos ocasiones) y el neerlandés Ruud van Nistelrooy.

La regularidad de Harry Kane en el máximo nivel europeo continúa batiendo barreras y confirmándolo como uno de los killers más temibles del planeta fútbol.

Mientras el Bayern celebra un estreno de ensueño que lo ubica rápidamente en la parte alta de la tabla continental, su máxima referencia en ataque sigue agigantando su leyenda con récords que reafirman su estatus en la élite mundial.