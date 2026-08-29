Harry Kane negocia su futuro: el goleador busca sellar su continuidad con el Bayern

El idilio entre Harry Kane y el Bayern de Múnich parece estar lejos de terminar. El estelar delantero inglés confirmó que las negociaciones para extender su vínculo con el gigante bávaro más allá del 2027 ya están en marcha, disipando cualquier duda sobre su compromiso con la institución alemana.

Primeros contactos confirmados

Tras la aplastante victoria de 5-1 sobre el Stuttgart en el arranque de la Bundesliga, Kane abordó su situación contractual ante los medios. El atacante de 33 años reveló que la primera cumbre formal con la directiva se llevó a cabo la semana pasada, abriendo oficialmente el diálogo.

Un acuerdo sin presiones

El artillero, quien aterrizó en Múnich en 2023 tras dejar el Tottenham de su infancia, subrayó que el proceso fluye en total armonía. "Probablemente, no sea mi último contrato, pero es importante. Ellos deben asegurarse de que yo sea feliz y viceversa; no hay pánico por ninguna parte", explicó.

Impacto ofensivo indiscutible

La urgencia del conjunto bávaro por retener a su referente responde a sus abrumadores registros. Durante la campaña anterior, el capitán inglés acumuló una cantidad exorbitante de goles en la máxima categoría alemana, convirtiéndose en el pilar indispensable para la conquista del doblete doméstico.

En la mira de la élite mundial

Su arrollador paso por Alemania y su reciente protagonismo goleador con la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo reafirman su estatus en la élite. Todo este volumen ofensivo y liderazgo mantienen a Kane como un firme candidato para competir por los máximos galardones individuales del fútbol.