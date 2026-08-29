Leandro Paredes alza la voz sobre su sanción tras la final del Mundial 2026

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Las repercusiones de los tensionados acontecimientos ocurridos al cierre de la final del Mundial 2026 continúan generando turbulencias. El mediocampista argentino Leandro Paredes ha roto el silencio para expresar su profunda inconformidad con el castigo recibido.

La máxima instancia del fútbol internacional determinó una sanción de 10 partidos de suspensión para el argentino, además de castigos colaterales que afectaron a otros integrantes de la "Albiceleste" (Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala). En el bando europeo, el único sancionado fue el español Gavi, quien recibió un partido de suspensión.

Ante esta disparidad en la severidad de los castigos, el volante central no ocultó su malestar y señaló directamente lo que considera una falta de equidad en la apreciación de los hechos. "Parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho... pero bueno ya está".

En busca de una rebaja mediante la apelación

Consciente del impacto que esta ausencia prolongada representaría para su futuro internacional, el entorno del futbolista y la Asociación del Fútbol Argentino ya han puesto la maquinaria jurídica a trabajar. Leandro Paredes confía plenamente en que los recursos legales logren moderar la decisión inicial del organismo rector.

“Ahora queda apelar la sanción, la gente que sabe y se encarga de esto, y ver si pueden la sanción y nada más. Para mí es excesiva, y creo que sí, que se puede reducir”, sentenció con optimismo.

Las próximas semanas serán determinantes en los despachos de la FIFA, donde la defensa legal buscará atenuar un castigo que el propio jugador considera desproporcionado.