La CONMEBOL visita Venezuela para supervisar obras de infraestructura deportiva

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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, realizó una visita oficial a Venezuela para conocer de primera mano y supervisar los avances de las obras financiadas por la entidad.

En su cuenta oficial, Domínguez anunció la inauguración de una moderna cancha de fútbol situada en un sector estratégico ubicado entre Caracas y el estado costero de La Guaira.

Esta importante infraestructura representa la primera obra ejecutada gracias al aporte económico directo de la CONMEBOL, destinado a recuperar las instalaciones deportivas y espacios educativos severamente afectados por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

La cancha situada en las inmediaciones de la capital, en un acto que contó con la presencia del ministro venezolano del Deporte, Franklin Cardillo, beneficiará directamente a más de 1.000 niños dentro de una comunidad que supera los 23.000 habitantes.

Proyectos de gran envergadura a nivel nacional

En el marco de esta visita de supervisión, la FVF detalló que los planes de reconstrucción y modernización abarcan también otras regiones del país.

Entre ellos destaca el ambicioso proyecto ejecutado en el estado Lara, el cual comprende: una superficie aproximada de 5.800 metros cuadrados de construcción, dos canchas de fútbol con estándares profesionales y una capacidad total de alojamiento para 132 personas.

Durante su recorrido, el máximo mandamás del balompié sudamericano reafirmó el espíritu de hermandad que une a la institución con el país tricolor. "Esta situación que vivió el pueblo hermano de Venezuela hizo que el Consejo Ejecutivo de la Conmebol respondiera inmediatamente. Quisimos responder inmediatamente y demostrar que somos un mismo equipo".

Con esta visita, la CONMEBOL y la FVF reafirman que el fútbol es mucho más que un juego: es una herramienta de transformación social, unión y esperanza para las comunidades que más lo necesitan.