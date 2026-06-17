La FVF anuncia el regreso de este prestigioso torneo a nuestro país

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) volvió a la acción este miércoles 17 de junio con un anuncio importante para el balompié criollo y compartió que oficialmente se dará el regreso de la Copa Venezuela Masculina.

Esto estará previsto para este mismo 2026, en una edición en la que participarían 20 equipos del fútbol profesional nacional en un total de 90 partidos a lo largo de la competición.

La fecha programada para que se de inicio al torneo sería el próximo 24 de junio y se extendería hasta el mes de octubre, que revelará al campeón del renovado torneo.

Formato anunciado por la FVF

Esta edición tendrá una primera fase con 20 clubes, que serán distribuidos en cinco grupos de cuatro equipos cada uno: 14 de ellos provenientes de la Liga Futve 2 y los otros 6 equipos saldrán de la Liga Futve 1 que no avanzaron a los cuadrangulares.

Ese recorrido inicial será de seis jornadas en formato de ida y vuelta. A la siguiente instancia pasarían los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos, para un total de ocho clasificados.

Posteriormente, ya desde octavos de final, se incluirán al certamen los conjuntos de la Liga Futve 1 que se ganaron el derecho de ingresar a la ronda de los cuadrangulares, con ello se completará un cuadro de 16 equipos.

Desde ese momento y así hasta la gran final, estos cruces se disputarán a doble partido de ida y vuelta. Finalmente, la FVF dio a conocer que todo esto se dará desde el 24 de junio con la intención de darle lugar a un torneo prestigioso en nuestro país.