¡Nueva estrella a la Casa Blanca! Real Madrid se queda con Bernardo Silva hasta 2028

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Real Madrid ha fichaje uno de los grandes fichaje del mercado para la próxima temporada. Los merengues se han hecho con los servicios de Bernardo Silva, quien tomará un nuevo rumbo depués de casi una década con el Manchester City.

Los merengues continúan reforzando su plantilla de cara a la nueva temporada y anunció la incorporación del mediocampista portugués, que llega como agente libre tras finalizar su contrato con los ingleses. El jugador de 31 años firmó un acuerdo por dos temporadas con la entidad madridista, sumándose a uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo.

La llegada de Bernardo pone fin a una exitosa etapa de nueve años en el Manchester City, donde se convirtió en una pieza clave del equipo dirigido por Pep Guardiola. Durante su estancia en Inglaterra, el portugués conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los centrocampistas más completos y versátiles de su generación.

Real Madrid se fortalece en el mediocampo con Bernardo Silva

Este movimiento forma parte de una intensa actividad del Real Madrid en el mercado de fichajes. En las últimas semanas, el club también concretó la llegada del lateral izquierdo Marc Cucurella procedente del Chelsea FC, además de asegurar la continuidad del defensor alemán Antonio Rüdiger mediante una renovación contractual.

La reconstrucción deportiva del conjunto blanco está siendo liderada por José Mourinho, quien regresó recientemente al banquillo madridista para iniciar una segunda etapa al frente del equipo. La incorporación de Bernardo Silva refuerza aún más el centro del campo y evidencia la intención del club de volver a competir por todos los títulos tras varias temporadas por debajo de las expectativas.