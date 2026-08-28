FIFA aprueba la solicitud de Argentina que beneficia a los jugadores que protagonizaron altercado en el Mundial

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Hace varios días fue que la FIFA confirmó las sanciones para los futbolistas involucrados en el altercado tras finalizar el duelo en la final del Mundial 2026 y, recientemente, la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) le envió una solicitud al organismo deportivo, la cual fue aprobada, de acuerdo a lo que confirman varios medios internacionales.

Tras el pitazo final, hubo un fuerte roce entre varios jugadores e incluso cuerpo técnico. Por ende, las represalias que tomó la FIFA fueron las siguientes: 10 juegos de suspensión y 90,000 dólares de multa para Leandro Paredes, siete juegos de suspensión y 90,000 dólares de multa para Nahuel Molina, tres juegos de suspensión para Roberto Ayala (cuerpo técnico), Thiago Almada recibió un juego de suspensión y 30,000 dólares.

Por parte de España, solamente recibió un juego de suspensión y 90,000 dólares el mediocampista Gavi. El altercado lo inició Leandro Paredes tras irse encima de Gavi en plena celebración con el fin del encuentro.

FIFA aprueba solicitud de la AFA

Ante esta situación, la AFA le solicitó a la FIFA que los choques amistosos también sean válidos para las sanciones de sus futbolistas y, además, pidió que el número de choques de suspensión sea reducido.

Aparentemente, la FIFA aprobó esa solicitud y los comentarios en las redes sociales sobre su cierto favoritismo hacia la selección albiceleste no tardaron en llegar. Hasta el momento, no hay información oficial al respecto, para conocer qué tan flexible fue la FIFA aceptando esa petición.