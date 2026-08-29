Champions League: Así será el calendario para la fase de liga

La maquinaria del torneo de clubes más prestigioso del planeta no se detiene. Apenas unos días después de que el Grimaldi Forum de Mónaco albergara el sorteo que definió los cruces de la primera ronda, la UEFA ha anunciado oficialmente el calendario detallado con fechas y horarios para la fase de liga de la Champions League 2026/27.
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Con el formato de liguilla plenamente consolidado, la expectación era máxima en los despachos y cuerpos técnicos de los principales animadores del balompié europeo.
Gigantes históricos de la talla del Real Madrid, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Manchester City ya conocen por completo el orden exacto de sus enfrentamientos, determinando las semanas clave en las que deberán medir fuerzas tanto en condición de local como en sus complejas visitas continentales.
Gigantes de Europa en la fase de liga
|Jornada
|Fecha
|Partidos Destacados
|Fecha 1
|Martes 8 de septiembre de 2026
|
• Porto vs. Manchester City
• Real Madrid vs. Inter
|Miércoles 9 de septiembre de 2026
|
• Barcelona vs. Feyenoord
• Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava
|Jueves 10 de septiembre de 2026
|• Bayern Munich vs. Bodø/Glimt
|Fecha 2
|Martes 13 de octubre de 2026
|
• Galatasaray vs. Barcelona
• Viking vs. Bayern Munich
|Miércoles 14 de octubre de 2026
|
• Roma vs. Real Madrid
• Manchester City vs. Paris Saint-Germain
|Fecha 3
|Martes 20 de octubre de 2026
|
• Manchester City vs. AEK Atenas
• Paris Saint-Germain vs. Barcelona
|Miércoles 21 de octubre de 2026
|
• Bayern Munich vs. Arsenal
• Real Madrid vs. Leipzig
|Fecha 4
|Martes 3 de noviembre de 2026
|
• Atlético de Madrid vs. Bayern Munich
• Barcelona vs. Aston Villa
• Villarreal vs. Paris Saint-Germain
|Miércoles 4 de noviembre de 2026
|
• AEK Atenas vs. Real Madrid
• Leipzig vs. Manchester City
|Fecha 5
|Martes 24 de noviembre de 2026
|
• Manchester City vs. Napoli
• Real Madrid vs. PSV Eindhoven
|Miércoles 25 de noviembre de 2026
|
• Sabah vs. Barcelona
• Lille vs. Bayern Munich
• Paris Saint-Germain vs. Roma
|Fecha 6
|Martes 8 de diciembre de 2026
|
• Aston Villa vs. Paris Saint-Germain
• Barcelona vs. Manchester City
• Bayern Munich vs. Slavia Praga
|Miércoles 9 de diciembre de 2026
|• Arsenal vs. Real Madrid
|Fecha 7
|Martes 19 de enero de 2027
|• Real Madrid vs. LASK
|Miércoles 20 de enero de 2027
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• Como vs. Paris Saint-Germain
• Manchester United vs. Bayern Munich
• Lens vs. Manchester City
• Sporting de Portugal vs. Barcelona
|Fecha 8
|Miércoles 27 de enero de 2027
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• Bayern Munich vs. Betis
• Barcelona vs. Como
• Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid
• Manchester City vs. Sporting de Portugal
• Paris Saint-Germain vs. Galatasaray