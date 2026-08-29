Fútbol Internacional

Champions League: Así será el calendario para la fase de liga

Los grandes equipos de Europa como Real Madrid, Barcelona, PSG o Bayern Múnich ya conocen su calendario

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Meridiano

Sabado, 29 de agosto de 2026 a las 12:28 pm
Champions League: Así será el calendario para la fase de liga
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La maquinaria del torneo de clubes más prestigioso del planeta no se detiene. Apenas unos días después de que el Grimaldi Forum de Mónaco albergara el sorteo que definió los cruces de la primera ronda, la UEFA ha anunciado oficialmente el calendario detallado con fechas y horarios para la fase de liga de la Champions League 2026/27.

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Con el formato de liguilla plenamente consolidado, la expectación era máxima en los despachos y cuerpos técnicos de los principales animadores del balompié europeo.

Gigantes históricos de la talla del Real MadridFC BarcelonaParis Saint-GermainBayern MúnichManchester City ya conocen por completo el orden exacto de sus enfrentamientos, determinando las semanas clave en las que deberán medir fuerzas tanto en condición de local como en sus complejas visitas continentales.

Gigantes de Europa en la fase de liga

Jornada Fecha Partidos Destacados
Fecha 1 Martes 8 de septiembre de 2026

• Porto vs. Manchester City

 

Real Madrid vs. Inter
  Miércoles 9 de septiembre de 2026

Barcelona vs. Feyenoord

 

Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava
  Jueves 10 de septiembre de 2026 Bayern Munich vs. Bodø/Glimt
Fecha 2 Martes 13 de octubre de 2026

• Galatasaray vs. Barcelona

 

• Viking vs. Bayern Munich
  Miércoles 14 de octubre de 2026

• Roma vs. Real Madrid

 

Manchester City vs. Paris Saint-Germain
Fecha 3 Martes 20 de octubre de 2026

Manchester City vs. AEK Atenas

 

Paris Saint-Germain vs. Barcelona
  Miércoles 21 de octubre de 2026

Bayern Munich vs. Arsenal

 

Real Madrid vs. Leipzig
Fecha 4 Martes 3 de noviembre de 2026

• Atlético de Madrid vs. Bayern Munich

 

Barcelona vs. Aston Villa

 

• Villarreal vs. Paris Saint-Germain
  Miércoles 4 de noviembre de 2026

• AEK Atenas vs. Real Madrid

 

• Leipzig vs. Manchester City
Fecha 5 Martes 24 de noviembre de 2026

Manchester City vs. Napoli

 

Real Madrid vs. PSV Eindhoven
  Miércoles 25 de noviembre de 2026

• Sabah vs. Barcelona

 

• Lille vs. Bayern Munich

 

Paris Saint-Germain vs. Roma
Fecha 6 Martes 8 de diciembre de 2026

• Aston Villa vs. Paris Saint-Germain

 

Barcelona vs. Manchester City

 

Bayern Munich vs. Slavia Praga
  Miércoles 9 de diciembre de 2026 • Arsenal vs. Real Madrid
Fecha 7 Martes 19 de enero de 2027 Real Madrid vs. LASK
  Miércoles 20 de enero de 2027

• Como vs. Paris Saint-Germain

 

• Manchester United vs. Bayern Munich

 

• Lens vs. Manchester City

 

• Sporting de Portugal vs. Barcelona
Fecha 8 Miércoles 27 de enero de 2027

Bayern Munich vs. Betis

 

Barcelona vs. Como

 

• Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid

 

Manchester City vs. Sporting de Portugal

 

Paris Saint-Germain vs. Galatasaray

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