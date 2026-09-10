Neymar se lleva al Santos a una antigua figura de Liverpool y Barcelona

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Fichaje bomba en el fútbol brasileño. Este jueves 10 de septiembre, los periodistas Lucas Musetti y Cahe Motta reportaron que el Santos FC ha cerrado un acuerdo para firmar a un jugador con experiencia en clubes de élite, y también en la selección brasileña, como lo es Philippe Coutinho.

Este acuerdo, que también fue reportado por el conocido y confiable periodista Fabrizio Romano, está sujeto a las pruebas médicas que se realizarán este 11 de septiembre, y además, es hasta el final de la presente temporada en el Brasileirao.

La llegada de Philippe Coutinho al Santos FC estaría fuertemente influenciada por Neymar, quien es amigo del mediocampista desde hace muchísimos años, ya que compartieron en las selecciones juveniles de Brasil, en donde crearon un vínculo que ha sido mencionado públicamente en varias ocasiones.

El fichaje de Coutinho es el último de un mercado "galáctico" para "El Peixe", que también se ha hecho con los servicios de futbolistas de la talla de Everton Cebolinha, Rodinei o Arthur Melo, para armar un equipo más que interesante para intentar ganar la Copa Sudamericana y escalar puestos en el Brasileirao.