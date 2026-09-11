Gleiker Mendoza habla sobre su gol y debut en la Champions League

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El impacto de la jornada inaugural de la UEFA Champions League todavía resuena con fuerza, especialmente por actuaciones estelares como la firmada por el extremo venezolano Gleiker Mendoza.

Tras liderar al Shakhtar Donetsk y rubricar un golazo en el empate 1-1 contra PSV, el atacante habló ante los medios para expresar la inmensa alegría de vivir una noche soñada en la máxima competición europea.

Visiblemente conmovido por alcanzar uno de los hitos más importantes de su joven carrera deportiva, el futbolista criollo no escatimó en agradecimientos hacia quienes han estado a su lado en este camino de sacrificio y constancia.

“Estoy muy emocionado, le agradezco a Dios esta oportunidad y a mi familia por estar ahí. También estoy sumamente agradecido al cuerpo técnico liderado por Arda Turan por la oportunidad de debutar. No puedo describir mis emociones con palabras, pero definitivamente queremos lograr resultados aún mejores en el futuro”, declaró.

¿Cómo gestó su golazo?

Más allá de la euforia del momento, la anotación con la que rompió el marcador en los instantes finales del primer tiempo demostró una lectura táctica sobresaliente y una paciencia quirúrgica en el área rival. Al ser consultado sobre la gestación de su gol, detalló los segundos previos a la definición.

“Vi que el rival intentaba jugar uno contra uno, y al mismo tiempo yo estaba esperando el momento oportuno para disparar. Intenté mantener una buena sincronización y me alegro de haberlo conseguido”, explicó el Vinotinto.

Con la confianza por las nubes, el respaldo absoluto de su banquillo y el sello goleador impreso en el escaparate más exigente del planeta, Gleiker Mendoza se consolida como una de las realidades más ilusionantes del talento sudamericano en el "Viejo Continente".