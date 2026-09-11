La Vinotinto confirma partido amistoso para octubre ante selección mundialista

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La Vinotinto continúa ampliando su calendario de preparación y ya tiene confirmado un nuevo compromiso internacional. La selección de Venezuela se enfrentará a Jordania el próximo 6 de octubre en la ciudad de Amán, en un amistoso que servirá para seguir evaluando al equipo de cara a los próximos desafíos.

Este encuentro se suma a los duelos previamente anunciados contra Japón, el 28 de septiembre, y Corea del Sur, el 2 de octubre. Los tres partidos forman parte de la Fecha FIFA de septiembre/octubre y permitirán a la selección venezolana mantener un importante ritmo competitivo durante esta nueva ventana internacional.