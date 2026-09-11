La Vinotinto

La Vinotinto confirma partido amistoso para octubre ante selección mundialista

La selección nacional confirma un nuevo compromiso amistoso, que se suman a los partidos de Japón y Corea del Sur previamente anunciados.

Por

Humberto Mendoza
Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 09:33 am
La Vinotinto confirma partido amistoso para octubre ante selección mundialista
Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto continúa ampliando su calendario de preparación y ya tiene confirmado un nuevo compromiso internacional. La selección de Venezuela se enfrentará a Jordania el próximo 6 de octubre en la ciudad de Amán, en un amistoso que servirá para seguir evaluando al equipo de cara a los próximos desafíos.

NOTAS RELACIONADAS

Este encuentro se suma a los duelos previamente anunciados contra Japón, el 28 de septiembre, y Corea del Sur, el 2 de octubre. Los tres partidos forman parte de la Fecha FIFA de septiembre/octubre y permitirán a la selección venezolana mantener un importante ritmo competitivo durante esta nueva ventana internacional.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?