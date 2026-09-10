Presidente de la Federación de Marruecos asegura que serán sede de la final del Mundial 2030

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Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) y una de las figuras más reconocidas de la política deportiva del país, aseguró que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, actualmente en construcción.

Durante un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), Lekjaa afirmó que la provincia de Benslimán, donde se levanta el imponente recinto, tendrá “el honor” de organizar el partido decisivo de la Copa del Mundo.

Las declaraciones del dirigente marroquí llegan mientras el país trabaja para consolidarse como una de las grandes potencias futbolísticas de África y como uno de los anfitriones principales del Mundial 2030, que organizarán conjuntamente Marruecos, España y Portugal. Sin embargo, la FIFA todavía no ha anunciado oficialmente la distribución de las sedes ni ha confirmado qué estadio albergará la final, por lo que la afirmación de Lekjaa representa, por ahora, una fuerte señal de las aspiraciones marroquíes para quedarse con el encuentro más importante del torneo.



Marruecos sería sede de la final de la Copa del Mundo

El Gran Estadio Hassan II está proyectado para convertirse en uno de los escenarios deportivos más impresionantes del planeta. El recinto tendrá una capacidad cercana a 115.000 espectadores y su inauguración está prevista para finales de 2027, lo que lo convertiría en el estadio con mayor aforo del mundo. Marruecos pretende utilizar estas características para competir directamente con el Santiago Bernabéu de Madrid, otro de los grandes candidatos para recibir la final del Mundial de 2030.

La provincia de Benslimán (en la región de Casablanca donde se construye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia", dijo entre aplausos el Federación Real Marroquí de Fútbol.

Lekjaa incluso se permitió imaginar un escenario especialmente simbólico para el fútbol marroquí: una final contra Francia. El dirigente expresó su deseo de que ambas selecciones se enfrenten por el título “para que podamos vengarnos”, recordando la derrota de Marruecos ante los franceses por 2-0 en los cuartos de final del Mundial 2026.