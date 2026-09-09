Athletico Paranaense se proclama campeón del Mundial de Clubes Juvenil

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de Clubes Juvenil 2026, disputado en tierras cordobesas, ya tiene monarca absoluto: el Athletico Paranaense U17, que se ha alzado con el codiciado trofeo tras una gran exhibición de jerarquía y regularidad a lo largo de todo el certamen.

El duelo definitivo por el título emparejó al cuadro brasileño con el Racing Club U18. Sobre el terreno de juego, las fuerzas se mantuvieron al límite durante el tiempo reglamentario, reflejando la paridad con un empate 1-1 que obligó a estirar la definición hasta la instancia definitiva.

Desde el punto fatídico, la plantilla del "Furacão" mostró nervios de acero y una eficacia inmaculada, imponiéndose por 4-3 en la tanda de penales para desatar la locura y celebrar la consagración mundialista.

Camino perfecto hacia el título

El título conseguido por el Paranaense hace justicia al rendimiento estelar que firmaron desde el pitazo inicial del torneo. El conjunto brasileño firmó una fase de grupos perfecta, adjudicándose el liderato de su zona con un pleno de nueve puntos tras superar a equipos de la talla del Real Madrid U18, Córdoba U18 y Wolves U18.

Ya en las rondas de eliminación directa, el nivel de exigencia aumentó exponencialmente, pero la respuesta del equipo estuvo a la altura. En los cuartos de final despacharon al Sporting Club U18 por 2-1, mientras que en las semifinales superaron un durísimo examen ante el São Paulo U17.

Con este cetro internacional, la cantera del Athletico Paranaense ratifica el extraordinario momento de su estructura formativa.