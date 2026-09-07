¿Quiénes son los finalistas del Mundial de Clubes Juvenil?

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Tras varias semanas de apasionantes encuentros disputados en suelo cordobés, el Mundial de Clubes Juvenil se alista para bajar el telón este próximo miércoles 9 de septiembre, teniendo como escenario estelar el imponente Estadio Nuevo Arcángel, que vestirá sus mejores galas para coronar al nuevo monarca de la categoría.

El duelo por la gloria internacional lo protagonizarán dos históricos animadores del continente sudamericano: el Athletico Paranaense U17 y el Racing Club U18, quienes sellaron su boleto a la gran final tras superar con autoridad los cruces de semifinales.

El combinado brasileño del Paranaense demostró solidez y jerarquía táctica en la antesala del choque definitivo, imponiéndose por 2-0 frente a un combativo São Paulo U1. Los cachorros del 'Furacão' exhibieron orden defensivo y eficacia ofensiva para asegurar su presencia en la lucha por el título.

Se quedó fuera el Real Madrid

Por su parte, el Racing Club U18 firmó una de las actuaciones más memorables del certamen al aplastar con un categórico 0-3 al Real Madrid U18.

La escuadra de Avellaneda maniató por completo a la cantera merengue gracias a un planteamiento impecable, contundencia de cara al arco rival y una exhibición de carácter que dejó sin respuestas al gigante español.

Con el escenario listo y las expectativas al máximo, Córdoba se prepara para vivir una noche inolvidable de fútbol internacional, donde brasileños y argentinos buscarán escribir su nombre en lo más alto del firmamento juvenil.