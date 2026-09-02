El São Paulo destroza al Sporting Clube en el Mundial de Clubes Juvenil

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La cantera del São Paulo ha dado un golpe sobre la mesa en el Mundial de Clubes Juvenil 2026. En la segunda jornada del Grupo C, el combinado brasileño Sub-17 firmó una actuación memorable tras vapulear con un contundente 6-0 al Sporting Clube U18, dejando en claro su candidatura firme para dominar el certamen internacional.

El conjunto paulista llegaba a este compromiso con la necesidad de afinar puntería tras haber firmado unas tablas agridulces (2-2) frente al Dinamo Zagreb U18 en su debut absoluto en el torneo. Por su parte, el cuadro portugués tampoco había podido pasar del empate (1-1) ante el Málaga U18 en la primera fecha.

Sin embargo, sobre el césped de la segunda jornada existió un solo dominador. Con una propuesta táctica dinámica, desborde constante por las bandas y una contundencia letal frente al arco rival, los jóvenes talentos brasileños pasaron por encima del conjunto luso de principio a fin, rubricando media docena de anotaciones que levantaron los elogios de los presentes.

A la espera del cierre de la jornada

Con este triunfo abultado, el São Paulo escala de manera provisional hasta el primer lugar del Grupo C, acumulando cuatro unidades y una diferencia de goles sumamente favorable, a la espera de lo que suceda en el enfrentamiento entre el Málaga y el Dinamo Zagreb.

El "Tricolor" demuestra así el histórico ADN formativo de su institución, perfilarse con fuerza rumbo a las instancias decisivas de la competición juvenil. Todas las acciones del torneo juvenil la disfrutas a través de las pantallas de Meridiano TV.