¡Gran inicio! El Real Madrid vuelve a ganar en el Mundial de Clubes Juvenil

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La cantera del Real Madrid continúa demostrando su jerarquía en el plano internacional. Tras el contundente estreno en el que se impusieron por 1-4 ante el Córdoba, el conjunto merengue volvió a sumar de a tres en la fase de grupos del Mundial de Clubes Juvenil, esta vez tras vencer por la mínima (1-0) al Wolves en la segunda jornada del Grupo B.

Haciendo gala de una gran solidez defensiva y un control inteligente de los tiempos del compromiso, la "Casa Blanca" supo gestionar la ventaja obtenida para abrochar un triunfo clave que ratifica su excelente momento en la competición.

Con este nuevo éxito, los merengues alcanzan las seis unidades, igualando la línea del Athletico Paranaense, conjunto que también marcha con paso perfecto y lidera la clasificación del sector gracias a su buen rendimiento en este arranque de torneo.

Se juegan el liderato del Grupo B

De esta forma, ambos se jugarán el liderato del grupo en la tercera y última jornada, cuando se midan cara a cara. Por su parte, el Córdoba (anfitrión) y el Wolves buscarán sellar su participación con al menos una victoria.

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