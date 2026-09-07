Los cuatro mejores del Mundial de Clubes Juvenil se miden por un cupo en la final

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Luis Alfonso L. Meza / IG: @aluismeza

Cada vez falta menos para que nuevamente otra cantera pueda titularse campeona del Mundial de Clubes Juvenil. Pero hasta entonces, Sao Paulo, Athletico Paranaense, Real Madrid y Racing Club de Avellaneda medirán fuerzas en las semifinales para conseguir un boleto a la instancia final de esta prestigiosa competición.

Por supuesto que Meridiano Televisión, mediante su señal abierta, llevará cada detalle de esta llave en exclusiva para toda Venezuela.

Los artilleros brasileros

Sao Paulo y Athletico Paranaense se han consolidado como los equipos más goleadores del torneo juvenil. Entre ambos marcaron 20 goles durante la fase de grupos (Paranaense 12) (Sao Paulo 8) y, como si fuera poco, los paulistas avasallaron con 6 goles al Leverkusen el pasado sábado 5 de septiembre en el inicio de los cuartos de final. Ambos conjuntos marchan sólidos y son ampliamente candidatos a quedarse con el título este año.

Real Madrid quiere sumar uno más

Los Merengues han tenido un buen desarrollo en el torneo, pese a la goleada que recibieron por parte del Paranaense 0-3 en el cierre de la fase de grupos. Con 4 títulos sobre sus hombros, los blancos tendrán un gran reto ante Racing Club, quien llega a esta instancia tras dejar al Córdoba (anfitrión) en el camino 3x1.

Meridiano siempre presente con lo mejor

Este último compromiso lo podrás disfrutar a través de la señal en vivo del canal de los especialistas en deporte a las 2:00 pm (Hora de Venezuela).

Recuerda que con Meridiano Televisión tienes la oportunidad de vivir la mejor experiencia de la XVII edición del Mundial de Clubes Juvenil, única y exclusivamente para todo el país.

