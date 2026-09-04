A Todo o Nada: Así se jugarán los Cuartos de Final del Mundial de Clubes Juvenil este 5 de septiembre

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El Mundial de Clubes Juvenil entra en su fase de máxima tensión. Este 05 de septiembre se disputarán los Cuartos de Final, una jornada decisiva a todo o nada donde solo cuatro equipos conseguirán su billete a las semifinales.

Todos los enfrentamientos de esta ronda contarán con transmisión en directo, por lo que podrás seguir cada minuto de la acción desde cualquier lugar. A continuación, te presentamos el calendario completo con los cruces, sedes y horarios de este sábado futbolero.

Calendario de Partidos:

Sesión de Mediodía

1. Athletico Paranaense vs. Sporting CP

Sede: Cabra (María Dolores Jiménez Guardeño)

Cabra (María Dolores Jiménez Guardeño) Lo destacado: Duelo de alto nivel internacional para abrir los cuartos. La potencia y dinamismo del Athletico Paranaense se mide ante la impecable escuela de talento del Sporting CP en la sede de Cabra.

2. São Paulo FC vs. Bayer 04 Leverkusen

Sede: Pozoblanco (Campo de Fútbol de Pozoblanco)

Pozoblanco (Campo de Fútbol de Pozoblanco) Lo destacado: Choque de estilos de primer orden. El juego vistoso y técnico de los brasileños chocará contra la intensidad y velocidad característica del Bayer Leverkusen.

Sesión de Noche

1. Real Madrid vs. Málaga C.F.

Sede: Puente Genil (Campo Manuel Polinario)

Puente Genil (Campo Manuel Polinario) Lo destacado: Apasionante duelo español en Puente Genil. La cantera blanca buscará imponer su favoritismo ante un Málaga C.F. que ha demostrado carácter y firmeza para colarse entre los ocho mejores del torneo.

2. Racing Club vs. Real Betis

Sede: Villanueva de Córdoba (Campo Bartolomé Carmona Díaz «Carmonilla»)

Villanueva de Córdoba (Campo Bartolomé Carmona Díaz «Carmonilla») Lo destacado: Intensidad garantizada en Villanueva de Córdoba. El temperamento y la garra de Racing Club se cruzan contra el talento y la propuesta ofensiva del Real Betis por el último boleto a semifinales.

El Plan Perfecto para Disfrutar los Cuartos de Final en Familia

Con partidos desde el mediodía hasta la noche y todos transmitidos en vivo, los cuartos de final son la excusa perfecta para reunir a la familia frente a la pantalla y vivir la pasión del fútbol base.

Juntos Somos la Familia Capri: El Sabor de las Grandes Citas

En Pastas Capri sabemos que los momentos decisivos del deporte se disfrutan mucho más cuando nos rodeamos de los nuestros. Ya sea para el almuerzo durante los partidos de las 12:00 p.m. o para la cena en los duelos de las 8 p.m., preparar una buena picada es parte de la emoción.

Para acompañar cada gol, cada jugada y cada celebración, el Ketchup Capri es el ingrediente que no puede faltar en la mesa:

El toque de sabor perfecto: Ideal para darle un gusto único a tus papas fritas, hamburguesas, tequeños o aperitivos favoritos mientras apoyas a tu equipo predilecto.

Ideal para darle un gusto único a tus papas fritas, hamburguesas, tequeños o aperitivos favoritos mientras apoyas a tu equipo predilecto. Historias que nos unen: Las grandes tardes de fútbol crean recuerdos inolvidables en casa. Ketchup Capri acompaña a todas las familias, sin importar cómo vivan la pasión del juego.

Porque al final de la jornada, sin importar quién avance a semifinales, juntos somos la Familia Capri.