Mundial de Clubes Juvenil: Paranaense golea al Real Madrid y los baja en la tabla

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Luis Alfonso. L Meza / IG: @aluismeza

Termina la primera fase del Mundial de Clubes y los canteranos ya calientan los motores para recibir los cuartos de final este sábado. Meridiano Televisión, mediante su señal abierta, trae lo mejor de la etapa final de este prestigioso evento para toda Venezuela en exclusiva.

El Huracán crecido

El Athletico Paranaense Sub-17 consiguió una contundente victoria por 3-0 sobre el Real Madrid este jueves, en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial.

El conjunto brasileño, dirigido por Eder Moraes, protagonizó un encuentro parejo durante gran parte del compromiso, con pocas ocasiones claras para ambos equipos. Sin embargo, en el tramo final apareció la contundencia del “Huracán”.

A los 32 minutos, Léo Cerci aprovechó un error defensivo para abrir el marcador. Dos minutos después, Bryan amplió la ventaja con una gran definición al ángulo.

El dominio brasileño continuó y, a los 38 minutos, Wellington sentenció el encuentro con un remate cruzado desde la entrada del área para establecer el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el Athletico cerró su participación en la fase de grupos con el puntaje perfecto y espera conocer si avanzará a los cuartos de final, instancia que comienza este 5 de septiembre.

Un Madrid desconocido

La oncena merengue se vio ampliamente superada en este duelo. Aquel equipo que comenzó goleando, avasallando e imponiendo un ritmo de juego temeroso pareció haberse esfumado. Real Madrid culmina la fase de grupos con 6 puntos y una sola derrota.

Inician los playoffs

Con la instancia inicial ya culminada, los conjuntos en las mejores posiciones de los tres grupos se encuentran a la espera del cronograma de los cuartos de final para este sábado y domingo.

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