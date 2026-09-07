Mundial de Clubes Juvenil: Así se jugarán las semifinales este 7 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol base alcanza su punto máximo de emoción este 7 de septiembre con las esperadas semifinales del Mundial de Clubes Juvenil. Las jóvenes promesas internacionales se disputan el pase a la gran final en dos duelos de infarto a las 8 p.m.

Cruces y el Camino a Semifinales

1. São Paulo vs. Athletico Paranaense (CAP)

Sede: Estadio Ciudad de Lucena

Estadio Ciudad de Lucena El Camino: São Paulo se mete a semis con una contundente goleada 6-1 sobre el Bayer Leverkusen en cuartos de final. Enfrente estará el Athletico Paranaense (CAP), que selló su boleto tras superar 2-1 al Sporting CP en una eliminatoria muy disputada.

2. Real Madrid vs. Racing Club

Sede: Campo de Fútbol de Pozoblanco

Campo de Fútbol de Pozoblanco El Camino: El Real Madrid certificó su pase a la antesala de la final tras vencer 2-1 al Málaga CF. Se medirá ante Racing Club, la 'Academia' argentina que demostró autoridad en cuartos al derrotar 3-1 al Córdoba CF.

Vive el Fútbol con el Sabor que Une a la Familia

Los grandes partidos se disfrutan mejor en casa. No hay mejor plan para esta noche que preparar unas deliciosas hamburguesas o perritos calientes para animar a tu equipo favorito frente a la pantalla.

Para acompañar cada gol, el Ketchup Capri es el aliado perfecto en tu mesa. Con la calidad tradicional de la marca y su delicioso sabor a tomate, convierte cualquier snack en una experiencia inolvidable. Porque en Capri sabemos que hay familias de todos los estilos, pero a todas nos une la misma pasión. ¡Juntos somos la Familia Capri!

¿Quiénes disputarán la gran final? Prepara tus aperitivos, destapa tu Ketchup Capri y disfruta de una noche de fútbol en familia.