Racing y Paranaense van por la gloria: Todo sobre la gran final del Mundial Juvenil de Clubes

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La cantera de la 'Academia' sigue haciendo historia en territorio español. Con una actuación memorable en la ciudad de Córdoba, Racing Club se impuso de manera categórica 3-0 ante el Real Madrid y selló su pase directo a la gran final del Mundial Juvenil de Clubes, un hito que alcanza por segunda vez consecutiva.

El equipo dirigido por Sebastián Belizonsi superó con holgura al conjunto 'Merengue' gracias a los goles de Román González, Lucas Álvarez y Sebastián Elosú, consolidando una goleada que llena de confianza al equipo argentino de cara al partido por el título.

Por su parte, el Athletico Paranaense llega a la gran cita tras completar un torneo sencillamente impecable. El 'Furacão' avanzó con puntaje ideal en la fase de grupos tras golear al Wolverhampton, al Córdoba CF y vencer con un rotundo 3-0 al Real Madrid. Luego de dejar en el camino al Sporting CP por 2-1 en cuartos de final, selló su clasificación a la lucha por el título al imponerse con autoridad por 2-0 ante el São Paulo en semifinales.

Así, el conjunto brasileño reafirma su solidez táctica y su potencial ofensivo para protagonizar un apasionante clásico sudamericano en la final de este torneo.

Coordenadas de la Final

Fecha: 9 de septiembre

9 de septiembre Hora: 2:00 p.m. (hora de Venezuela)

Sede: Estadio «El Arcángel», Córdoba (España)

Será un choque electrizante entre la garra argentina y la solidez brasileña por el trono del fútbol base mundial.

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