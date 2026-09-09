Brasil anuncia su convocatoria con varias sorpresas para la fecha FIFA

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Tras dejar atrás el trago amargo de la Copa del Mundo 2026, la Selección de Brasil vuelve al ruedo competitivo. El seleccionador italiano Carlo Ancelotti ha hecho oficial la lista de 26 futbolistas convocados para el próximo parón de selecciones de la fecha FIFA, donde jugarán contra Australia (por partida doble) e India.

Entre las principales sorpresas destacan la inclusión del atacante João Pedro, quien se ausentó de la última cita mundialista, y la presencia del joven delantero del Real Madrid, Endrick.

La convocatoria oficial de 26 futbolistas

La lista completa facilitada por el cuerpo técnico brasileño está integrada por las siguientes piezas:

Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Defensas: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuszinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Mediocampistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).

Delanteros: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Junior (Real Madrid).

Con este bloque renovado y plagado de talento en todas sus líneas, la "Canarinha" buscará recuperar sensaciones y afianzar su identidad futbolística de cara a los próximos retos internacionales bajo la batuta de Carlo Ancelotti.