Carlo Ancelotti regresa al Real Madrid y dejó frases para Mourinho

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Hora de hablar de una leyenda del Real Madrid y que este jueves 3 de septiembre dejó una nueva demostración de su amor por el club. Se trata de Carlo Ancelotti, quien volvió a las instalaciones merengues, pero esta vez de forma temporal a estrechar su apoyo al actual líder del banquillo: José Mourinho.

El entrenador más ganador en la historia de la entidad madridista se dejó ver por Valdebebas, en la previa del partido que disputarán ante el Real Betis

En principio, la visita también guardaba relación con su funciones como entrenador de la selección de Brasil, a la que suelen asistir efectvos merengues, incluyendo a: Endrick, Rodrygo y Militao.

El estratega quiso observar de cerca parte de la sesión de entrenamientos con los futbolistas, que siguen en proceso para la recuperación de sus respectivas lesiones.

Carlo Ancelotti y su apoyo a José Mourinho

El italiano se mostró feliz por su paso por las instalaciones del club y lo dejó saber a Real Madrid TV: “Estoy aquí en una doble posición, como entrenador de la selección de Brasil y de manera privada a saludar y volver a un sitio donde estuve mucho tiempo y encontrar a jugadores brasileños que se están recuperando. Ha sido una mañana bonita”.

“Tengo buena relación con Mourinho desde hace mucho tiempo, nos pasamos ideas, mensajes. Estoy contento de que esté aquí, en este gran club que es el Real Madrid y que conoce muy bien”, apuntó sobre 'Mou'.

Al tiempo que agregó: “Lo va a hacer muy bien. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo aquí. El equipo empezó muy bien. Un poco de dificultad al principio, pero poco a poco jugó mejor, hizo un gran partido contra la Real Sociedad y ahora empiezan los partidos importantes en Liga con el Betis y la Champions con el Inter”.

Carlo Ancelotti, además, dejó claro que desde su salida del Real Madrid como técnico se ha convertido en un seguidor del día a día del equipo.

El italiano saludó a la plantilla antes del inicio del entrenamiento y tuvo un gesto especial con Endrick, Rodrygo y Militao, a los que observó de cerca durante su sesión, ejercitándose al margen del grupo mientras completan su recuperación.