Mourinho no está feliz con Asencio: “Un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día”

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José Mourinho se pronunció con contundencia sobre la situación de Raúl Asencio, luego de que el defensor del Real Madrid fuera condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por conducir bajo los efectos del alcohol.

El entrenador portugués dejó claro que el episodio es un asunto que preocupa dentro del club, especialmente por la responsabilidad que implica vestir la camiseta del conjunto blanco.

Mourinho explicó que ya había conversado con Asencio cuando asumió el cargo, aunque aquella charla estuvo relacionada con diferentes situaciones del pasado. Desde entonces, el técnico aseguró que prefiere centrarse en el comportamiento del jugador dentro de Valdebebas, donde destacó su profesionalismo y compromiso.

Mourinho no está feliz con Raúl Asencio

El entrenador destacó que, incluso estando lesionado, Asencio mantiene una dedicación máxima al trabajo. Según Mourinho, el defensor es actualmente uno de los primeros jugadores en llegar a las instalaciones y uno de los últimos en marcharse, demostrando una gran implicación en su recuperación. Sin embargo, el técnico también quiso remarcar que representar al Real Madrid implica responsabilidades que van mucho más allá de lo que ocurre durante los entrenamientos y los partidos.

Hablé con él cuando llegué. En función de cosas del pasado. Desde que llegué ya no hablo más de situaciones fuera de Valdebebas. En Valdebebas es un profesional de verdad. Es una dedicación extrema en su recuperación. Pero un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año", dijo Mourinho en rueda de prensa.

El portugués reconoció que todos pueden cometer errores, pero advirtió que la acumulación de equivocaciones representa un problema diferente. "Todo lo que haces fuera de tu área profesional daña el prestigio de un club que es intocable", sentenció, dejando claro que no está satisfecho con la situación de Asencio.