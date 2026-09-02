Raúl Asencio es condenado por conducir ebrio en Gran Canaria

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Raúl Asencio, condenado por conducir ebrio en Gran Canaria: casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto en San Bartolomé. El futbolista grancanario fue detenido en un control de alcoholemia mientras circulaba por la autopista GC-1, en un hecho que terminó con una sentencia dictada tras un juicio rápido.

El incidente ocurrió a las 6:30 de la mañana del pasado 16 de agosto, a la altura del kilómetro 37,5 de la GC-1. Asencio conducía un Porsche Macan GTS cuando fue sometido a la prueba de alcoholemia, en la que registró 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en el primer control y 0,88 mg/l en la segunda prueba, cifras que superan ampliamente el límite establecido para que la conducta sea considerada un delito penal.

Raúl Asencio y una nueva mancha en su carrera profesional

Al superar los 0,60 mg/l contemplados en el artículo 379.2 del Código Penal, el jugador fue citado a un juicio rápido. Durante el proceso, Asencio reconoció los hechos y recibió una condena que contempla una multa de 14.400 euros, correspondiente a 120 euros diarios durante cuatro meses, además de la retirada del permiso de conducir por un período de ocho meses.

Tras el control, fue su acompañante quien se hizo cargo del vehículo, por lo que ambos pudieron continuar su camino. Cabe destacar que, el zaguero atraviesa por otro escándalo extradeportivo, luego de estar involucrado en la solicitud de un video sexual en 2023, donde se le acusa de haber solicitado el vídeo días después, sabiendo que se obtuvo sin consentimiento y que una de las afectadas era menor, y de habérselo mostrado a un tercero.

El Real Madrid está al tanto de lo sucedido y, según la información conocida, el futbolista ha asumido lo ocurrido con el objetivo de pasar página y concentrarse plenamente en su carrera. Asencio habría transmitido su intención de aprender de este episodio, corregir sus errores y enfocarse en ofrecer su mejor versión dentro y fuera del terreno de juego.