Real Madrid está muy cerca de recuperar a una de sus estrellas

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El Real Madrid empieza a recibir una de las noticias que más esperaba en los últimos meses. Rodrygo Goes se encuentra en la etapa final de una recuperación que ha mantenido al delantero brasileño alejado de los terrenos de juego durante un largo tiempo.

Su regreso a los entrenamientos sobre el césped comienza a tomar forma y las imágenes compartidas por el propio futbolista ilusionan a la afición madridista. El atacante de 25 años sufrió el pasado mes de marzo una rotura del ligamento cruzado anterior, acompañada de una lesión en el menisco externo de la pierna derecha.

Rodrygo Goes vuelve a correr y da un paso clave para su regreso al Real Madrid

Desde entonces, el brasileño ha trabajado de manera progresiva para superar una de las lesiones más exigentes de su carrera con la ayuda del club español.

Asimismo, el escenario comienza a cambiar y no es para menos. El extremo publicó un par de videos en sus redes sociales en los que aparece corriendo sobre el campo junto a un integrante del cuerpo médico del Real Madrid.

Además, subió otra imagen en la que se le puede ver conversando con su nuevo entrenador, el portugués José Mourinho. ¡Qué buena sensación poder volver a correr en el campo! ¡¡¡Seguimos!!!”, escribió el jugador junto a los videos.

Sus palabras reflejan la satisfacción de volver a realizar una actividad que, después de tantos meses, adquiere un significado especial por todo el esfuerzo que ha estado haciendo fuera de las cámaras.

El brasileño todavía deberá completar diferentes etapas antes de recibir el alta competitiva. Después de una lesión de esta magnitud, el objetivo no pasa únicamente por regresar, sino por hacerlo con las máximas garantías y recuperar progresivamente las sensaciones necesarias para competir al más alto nivel.

Su vuelta, por tanto, no será un asunto menor para el conjunto blanco. Mientras el futbolista continúa dando pasos, la afición madridista empieza a imaginar nuevamente al brasileño dando grandes resultados a una temporada exigente.

Finalmente, los videos publicados por Rodrygo Goes muestran que el camino todavía continúa, pero también dejan una señal de que su regreso está más cerca que nunca y así convertirse nuevamente en una pieza importante para el Real Madrid.