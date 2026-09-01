Jugadores del Real Madrid que podrían salir el último día de mercado

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El Real Madrid encara las últimas horas del mercado de fichajes con una postura de máxima atención, aunque sin la intención de realizar movimientos por obligación. El conjunto blanco tiene prácticamente definida su plantilla, pero permanece pendiente de cualquier oportunidad inesperada que pueda aparecer antes del cierre.

Según la información publicada por AS, las situaciones de Raúl Asencio y Eduardo Camavinga concentran buena parte de las miradas en este tramo final. Ambos jugadores podrían tener los días contados dentro de la institución en el presente mercado.

En el caso de Asencio, en algún momento se puso sobre la mesa la posibilidad de una cesión para que el defensor pudiera contar con más minutos, aunque el futbolista mantiene su deseo de continuar en el Santiago Bernabéu. Una situación diferente es la de Camavinga, cuya intención también pasa por permanecer en el equipo dirigido por José Mourinho. El centrocampista solo abandonaría el club ante una propuesta que alcance las condiciones consideradas adecuadas por el club.

Real Madrid escuchará ofertas

La entidad madridista, por tanto, no contempla realizar una operación de última hora simplemente por agitar el mercado. Sin embargo, en las oficinas de Chamartín seguirán atentos a posibles oportunidades, especialmente si aparece alguna oferta o circunstancia que pueda modificar los planes establecidos.

De esta manera, el último día del mercado podría dejar alguna sorpresa, aunque actualmente el escenario apunta más a la continuidad que a una nueva incorporación. El Real Madrid permanecerá vigilante hasta el cierre oficial, consciente de que en las últimas horas pueden surgir propuestas inesperadas capaces de cambiar el panorama en cuestión de minutos.