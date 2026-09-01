Enzo Fernández define su futuro: ¿Real Madrid o Manchester City?

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El futuro de uno de los nombres más mencionados en el mercado de fichajes ya estaría definido. Se trata de Enzo Fernández, a quien se asoció con distintos destinos, pero que ya tendría todo acordado para desembocar en un candidato a ganar la Premier League.

La institución en cuestión es la del Manchester City, con quien Chelsea ya habría estrechado posturas para cerrar la operación, según el periodista Fabrizio Romano. El comunicador -que suele contar con mucho acierto en la ventaja de traspasos- compartió varios detalles del movimiento en sus redes sociales.

"Acuerdo cerrado por una cifra superior a £125m tras una larga negociación, ya que el Chelsea aprobó la venta", el monto apuntado por romano hace referencia a la libra esterlina, la moneda oficial del Reino Unido, por lo que el monto en euros estaría alrededor de los 145 millones.

¿Qué falta para la oficialización del acuerdo por Enzo Fernández?

El argentino, campeón del mundo en Catar 2022, había sonado como una de las opciones del Real Madrid para reforzar el mediocampo, tras la negativa de Rodri, quien terminó fichando por el FC Barcelona.

Sin embargo, conforme avanzaron los días, el interés del equipo merengue no se concretó y se subió con fuerza la intención del conjunto ciudadano, que era el único destino deseado por el jugador, según Romano.

"Enzo solo quería al Manchester City y ahora se dirige a realizarse el reconocimiento médico en #MCFC", este último paso sería lo único que aún faltaría para finalizar el camino a la oficialización.

Enzo Fernández había llegado al Chelsea desde enero de 2023, procedente del Benfica de Portugal, y en su momento era uno de los llamados a ser la base del proyecto deportivo, por algo le había renovado hasta 2032.