LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Barcelona

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En LaLiga de España se completó una nueva jornada, en este caso la tercera, que finalizó con una goleada del Barcelona ante el Rayo Vallecano (5-2), que modificó nuevamente posiciones.

Justamente, toca ese obligado repaso de la clasificación, una vez que el vigente campeón volviera a dar un golpe sobre la mesa, con dos tantos de Raphinha, Lamine Yamal y el gol en propia puerta de Florian Lejeune.

Esas actuaciones le permitieron al cuadro dirigido por Hansi Flick volver a la cima de la competición con nueve puntos registrados, los mismos que su eterno rival, el Real Madrid, que ganó el fin de semana al Málaga (4-0).

Los dos clubes, en este momento, se encuentran separados solo por el diferencial de goles, que favorece a los culés con un +10, por el +8 del conjunto merengue.

LaLiga: ¿Cómo está el resto de la clasificación?

Atlético de Madrid, Deportivo Alavés y Osasuna continúan el recorrido doméstico, los tres equipos con una suma de siete unidades. Posteriormente, Sevilla y Real Betis tienen un saldo de seis puntos.

El Deportivo La Coruña ocupa la octava casilla en su vuelta a la máxima categoría con cinco puntos, seguido por otro ascendido como el Racing de Santander, que suma cuatro unidades, lo mismo que Levante.

Espanyol, Athletic Bilbao, Real Sociedad y Getafe continúan con tres puntos, con Villarreal apuntando dos unidades.

Los equipos con un solo punto en LaLiga, hasta el momento, son: Celta de Vigo, Valencia, Rayo Vallecano, Elche y Málaga.