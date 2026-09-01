Lamine Yamal hace historia y supera el medio centenar de goles con el Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

La joya del FC Barcelona, Lamine Yamal, continúa reescribiendo los libros de historia del fútbol mundial a base de talento puro. Con su reciente exhibición goleadora frente al Rayo Vallecano, el extremo español alcanzó una impresionante cifra que pulveriza los registros de precocidad en Europa.

Un doblete para la inmortalidad

En la contundente victoria azulgrana por 5-2 sobre el conjunto de Vallecas, Yamal desató toda su magia ofensiva. Primero, facturó el segundo tanto de los catalanes con un soberbio zapatazo imparable que se coló directamente por la escuadra.

Posteriormente, cuando el reloj marcaba el minuto 90, sentenció la goleada definitiva con un elegante disparo colocado. Con este espectacular doblete, la joven estrella alcanzó la asombrosa cifra de 51 goles oficiales vistiendo la camiseta del primer equipo.

El rey de la precocidad en Europa

Este hito no solo representa una marca interna para la entidad blaugrana, sino un récord absoluto a nivel continental. Con apenas 19 años y 49 días de edad, Yamal es ahora el jugador más joven en sumar medio centenar de dianas en la élite.

Este registro engloba a las cinco grandes competiciones del Viejo Continente: LaLiga, Premier League, Ligue 1, Serie A y Bundesliga. Así lo ratificó el propio departamento de estadísticas del club catalán tras finalizar el emocionante compromiso.

Superando a gigantes del área

La magnitud de esta hazaña se dimensiona mejor al repasar los nombres de las grandes estrellas a las que acaba de destronar. El talentoso canterano dejó atrás al astro francés Kylian Mbappé, quien había alcanzado los 50 goles a los 19 años y 241 días.

De igual forma, pulverizó la marca del letal artillero noruego Erling Haaland, otro gigante indiscutible de la precocidad. El actual delantero estrella del Manchester City había logrado esta misma cantidad de tantos cuando tenía 20 años y 196 días.

Un futuro sin límites

Además de dominar las estadísticas europeas, el internacional español se consolida como el futbolista más joven en lograr estos números dentro del Barcelona. Su capacidad para definir partidos lo perfila como el gran líder del proyecto deportivo culé para la próxima década.

El techo de este extraordinario extremo parece ser inexistente mientras sigue madurando a pasos agigantados sobre el césped. Cada jornada que pasa, Yamal demuestra que su impacto en el fútbol mundial apenas está comenzando a escribirse.