Hansi Flick explicó el porqué Rodri no ha sido titular en el Barcelona

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El Barcelona regresó a la acción este lunes 31 de agosto y volvió a gustar, tras ganar de forma contundente al Rayo Vallecano 5-2. Un partido que sirvió para que nuevamente los refuerzos volvieron a dejar destellos de su calidad, entre ellos Gordon, Adeyemi y Rodri.

Este último no fue titular por segundo partido consecutivo, pero ingresó desde el banquillo y brindó un cierre del compromiso a la altura de lo que necesitaba el equipo, dando el orden para regresar el control del juego a los suyos.

Desde el minuto 64' se hizo el líder del mediocampo culé y la mayor parte de las veces jugando a un solo toque, lo que agilizó notablemente la circulación de la esférica.

El tono del volante español para este compromiso se vio en ascenso y siendo el refuerzo estelar del club Hansi Flick explicó el porqué ha decidido dejarlo en el banquillo los dos partidos anteriores.

¿Por qué Rodri no ha sido titular hasta ahora en Barcelona?

El técnico alemán no huyó al tema posterior al encuentro y se refirió a uno de los aspectos que más ha influido a que el mediocampista esté jugando el tramo final de los partidos.

Principalmente el DT es consciente que físicamente aún está poniéndose a tono para mostrar la mejor versión que el mundo conoce de él.

"Rodri puede ser clave en estos partidos; por esto está aquí. Necesita mejorar físicamente porque solo lleva aquí dos días, pero cómo reaccionamos después del gol es importante para mí. Tenemos que controlar más la pelota. Hablamos de nosotros, pero ellos lo hicieron muy bien. Tienen jugadores muy rápidos", dijo.

En medio de todo se espera que Rodri a lo que pueda estar en el mejor tono físico sea el eje de ese mediocampo de Barcelona, en el que todo apunta jugará al lado de Pedri, como en la propia selección de España.