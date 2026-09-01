Un arranque demoledor: Flick hace historia con el Barça y supera a los mitos

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El estratega alemán Hansi Flick sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del FC Barcelona. Con un inicio arrollador y números que desafían la lógica, el técnico ha pulverizado registros de leyendas consagradas. Su dominio táctico y estadístico ya lo eleva al olimpo del fútbol español.

El selecto club del arranque goleador

Flick se ha convertido apenas en el tercer entrenador en la historia de la institución en iniciar La Liga con tres victorias consecutivas y 12 o más goles a favor. Es una clara muestra de la contundente vocación ofensiva que ha logrado establecer en la plantilla.

Esta hazaña lo sitúa junto a nombres históricos que dejaron una huella imborrable. El primero en lograrlo fue Enrique Fernández en la temporada de 1948, seguido por Ernesto Valverde en 2018. Un detalle ilusionante para la afición es que ambos terminaron coronándose campeones en esas respectivas campañas.

A la par de la leyenda holandesa

Más allá de este espectacular comienzo, el recorrido del germano al frente del equipo sigue arrojando cifras de auténtico escándalo. Recientemente, alcanzó la impresionante marca de 59 jornadas ocupando el primer lugar de la clasificación general en el campeonato español.

Esta es exactamente la misma cantidad de lideratos que cosechó el legendario Johan Cruyff durante toda su gloriosa etapa como técnico azulgrana. Sin embargo, la gran diferencia radica en la asombrosa velocidad con la que el actual timonel ha logrado emparejar este hito histórico.

Una efectividad sin precedentes

Mientras que el "Holandés Volador" necesitó dirigir 300 compromisos ligueros para acumular esas 59 fechas en la cima, Flick lo ha conseguido en apenas 79 partidos. Una brecha abismal que subraya la aplastante regularidad del actual proyecto deportivo catalán.

En términos porcentuales, esto se traduce en una efectividad nunca antes vista. El 74,7 % de las jornadas que ha dirigido en La Liga han concluido con el conjunto blaugrana mirando a todos sus rivales desde lo más alto de la tabla.

Superando al mismísimo Pep Guardiola

La magnitud de este récord cobra un peso aún mayor cuando se le compara con otros gigantes de los banquillos en España. Si evaluamos a los técnicos que han completado al menos una temporada, el alemán lidera la estadística con una comodidad absoluta.

El segundo mejor porcentaje en este prestigioso renglón pertenece nada menos que a Pep Guardiola, quien dejó una marca del 57,2 %. Así, Flick no solo ha igualado a Cruyff, sino que lo hizo pulverizando los tiempos y superando con creces a sus principales perseguidores.