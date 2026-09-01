Cristiano Ronaldo le dedica emotivas palabras a Lionel Messi tras su retiro de la selección

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El mundo del balompié quedó conmovido este lunes, luego de que Lionel Messi anunció que se retira de la selección de Argentina y, entre tantas figuras que le dedicaron un lindo mensaje, destacan unas palabras de Cristiano Ronaldo.

Estas dos figuras siempre han sido comparadas; sin embargo, en los últimos años, ellos han reiterado su admiración mutua y esta es otra clara muestra de ese cariño que se tienen.

Cristiano Ronaldo le dedica emotivas palabras a Lionel Messi

La "Pulga" dejó un video en el cual mostró desde sus inicios hasta llegar a la cima con la albiceleste, cumpliendo su sueño, y una amplia carta. Una de las sorpresas, fueron las emotivas palabras que le dedicó el jugador portugués.

“Lo que hiciste por el fútbol, por Argentina y por cada niño que alguna vez soñó con usar esa camiseta… siempre lo admiraré. Inspiraste a millones. También me inspiraste a mí. Lo diste todo. Descansa ahora, hermano. Te lo ganaste”, fue el mensaje de Cris para Lio, según el periodista Pablo Giralt.

El 31 de agosto será marcado como un día bastante emotivo, debido a que el astro argentino anunció su retiro como jugador de la selección albiceleste, con quienes consiguió la Copa del Mundo y un par de Copas América.