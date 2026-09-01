Las declaraciones de Hansi Flick tras nueva goleada de Barcelona

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El Barcelona sigue demostrando por qué es uno de los candidatos a luchar por todos los títulos. Esta vez asistió a la tercera jornada de LaLiga y la cerró con una nueva goleada de 5-2 a su rival, la tercera del torneo, ahora ante el Rayo Vallecano.

La situación no hace otra cosa que mantener al líder de ese equipo y el vestuario más que feliz. Sí, Hansi Flick lo ha dejado saber en sus palabras posterior a la victoria.

"La primera parte jugamos muy bien. Me gustaron muchas cosas de las que vi en la primera parte. El gol es algo que puede ocurrir, pero la reacción me gustó mucho", dijo.

Hansi Flick y el aviso para los jugadores de Barcelona

El entrenador alemán se mostró muy satisfecho con el accionar del equipo, pero fiel a su estilo competitivo no dejó de señalar varios aspectos en los que sabe que sus dirigidos pueden mejorar para hacerlo aún mejor.

Justamente, uno de esos temas del juego en lo que quiere mejor presentación está en el control de la intensidad de los partidos.

"Cuando vas 3-1 arriba, tienes que controlar el partido mejor. Tenemos la calidad para hacerlo. Esta es la actitud de nuestro equipo, siempre querer atacar, pero a veces es mejor tranquilizar el partido", expresó.

Para Barcelona el siguiente partido está programado para el venidero domingo 6 de septiembre en condición de visitante contra el Valencia.