LaLiga: ¡Lucha con Mbappé! Así quedó la tabla de goleadores tras el doblete de Raphinha

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona cerró este lunes 31 de agosto con una goleada estelar en su campo, el Sportify Camp Nou, ante el Rayo Vallecano, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El conjunto culé contó con varios nombres claves para la victoria, entre ellos Raphinha y Lamine Yamal.

El primero demostró que sigue conectado con el gol y presentó su candidatura a pelear seriamente el campeonato goleador, mientras el Yamal se estrenó en las redes en la edición liguera.

Raphinha con esos dos tantos se mantuvo en racha y se subió a la cima del apartado goleador con cinco tantos a su cuenta, seguido por la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, con cuatro.

LaLiga: ¿Quiénes cierra el top 3 detrás de Raphinha y Mbappé?

Tras las nuevas exhibiciones de estas figuras de Barcelona y Real Madrid siguen varios futbolistas llamados a estar en la discusión goleadora de la campaña.

En esa dirección existe una larga lista de futbolistas con tres goles anotados entre ellos: Alex Baéna (Atlético de Madrid), Fermín López (Barcelona), Pierre Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruña), Roberto Fernández (Espanyol), Sergio Camello (Rayo Vallecano) y Yassir Zabiri (Racing).

En el caso de Lamine Yamal se ubica detrás de ese pelotón tras sus dos primeros goles en LaLiga, en un partido en el que destacó con Raphinha y Anthony Gordon entre los mejores de Barcelona.