Real Madrid: Kylian Mbappé objetivo de una peligrosa red criminal

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Kylian Mbappé vuelve a estar en boca de todo el mundo, pero está vez no por su fútbol. El delantero francés era uno de los objetivos principales de una red de delincuentes en Francia. La idea era secuestrarlo junto a otras personalidades del país europeo.

El joven Clément L. de 18 años, bajo el seudónimo de Lester Z. Es considerado cabecilla de la banda criminal, que quería secuestrar al delantero del Real Madrid. La policía encarceló a Lester Z, tras descubrirse que lideraba una red dedicada a asaltos violentos y secuestros.

La investigación policial destapó que el grupo delictivo tenía en su mira a veintiséis personalidades de alto perfil: incluyendo a ricos empresarios, figuras del mundo del rap y reconocidos deportistas de élite, operando en distintas localidades francesas.

El cabecilla, identificado como Clément L., fue arrestado e ingresado en prisión bajo estrictas medidas de aislamiento debido a la gravedad de los planes y a su participación directa en una serie de atracos perpetrados en los últimos meses.

José Mourinho tiene su candidato para el Balón de oro

José Mourinho no se corta cuando tiene que hablar sobre la actualidad en el fútbol. Al ser preguntado por el próximo ganador del Balón de Oro, fue muy claro y reflexivo; eso sí, dejó muy claro quién debe ganar el premio individual y sus respectivas razones para alcanzarlo.

Mourinho en rueda de prensa previo al duelo entre Real Madrid vs Málaga, resaltó quién debe ganar el Balón de Oro. Aunque no nombre explícitamente a Kylian Mbappé, si resaltó lo siguiente: "Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano".

Una sola frase para reivindicar el gran Mundial 2026 de Mbappé; pero además, las hazañas que logró para convertirse en máximo goleador en la historia de los Mundiales. El francés registra 22 goles, a sus 27 años con al menos dos participaciones más en los próximos torneos.

José lanzó una reflexión clara antes de enfocar los flashes a 'Kyky': "Es algo muy bonito en lo individual. No puedes darlo porque ganó la Champions o el Mundial, si es así dale el Balón de Oro a Luis Enrique o a (Luis) De la Fuente que seguro se lo merecen".