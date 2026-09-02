Se filtran imágenes de Raúl Asencio ebrio saliendo de una cena del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras conducir bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria. El caso ha generado que se filtren algunas imágenes del jugador en estado de ebriedad en otras ocasiones, incluyendo una cena con el club donde también se retiró conduciendo.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto, cuando los agentes sometieron a Asencio a una prueba de alcoholemia que arrojó una tasa de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Esta cifra se encuentra por encima del límite establecido para que la conducción bajo los efectos del alcohol sea considerada un delito penal. Según la información publicada, el jugador presentaba claros síntomas de haber consumido alcohol antes de conducir.

Raúl Asencio en problemas por alcoholismo

Tras el resultado positivo, el 19 de agosto se celebró un juicio rápido en San Bartolomé de Tirajana, donde Asencio aceptó una sentencia de conformidad y reconoció los hechos. El Juzgado le impuso una multa de 14.400 euros, correspondiente a cuatro meses con una cuota diaria de 120 euros, además de la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

La condena llega en un momento complicado para el defensor grancanario, quien además había quedado apartado del equipo después de sufrir una lesión en julio. El incidente supone un nuevo revés para Asencio en el inicio de la temporada bajo las órdenes de José Mourinho y deja una importante advertencia sobre las consecuencias de conducir después de consumir alcohol. La tasa registrada, de 0,90 mg/l, supera ampliamente el umbral penal establecido para este tipo de infracciones.