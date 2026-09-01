España - LALIGA 2026 - 2027

Betis vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de La Liga

Betis y Real Madrid se enfrentan en el Estadio de La Cartuja. El duelo se jugará el viernes 4 de septiembre desde las 15:00 horas.

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Martes, 01 de septiembre de 2026 a las 04:28 pm
Betis vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de La Liga
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El juego entre Betis y Real Madrid se disputará el próximo viernes 4 de septiembre por la fecha 4 de La Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de La Cartuja.

Así llegan Betis y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Betis en partidos de La Liga

Betis busca levantarse de su derrota ante Levante en el Ciutat de València.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de La Liga

En la jornada anterior, Real Madrid derrotó 4-0 a Málaga. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 2 encuentros. En ellos, marcó 10 goles y sufrió 2 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de abril, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (3 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona9330010
2
Real Madrid933008
3
Atlético de Madrid732104
4
Alavés732104
7
Betis63201-1
DataFactory

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Real Madrid, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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