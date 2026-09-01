Betis vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de La Liga

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El juego entre Betis y Real Madrid se disputará el próximo viernes 4 de septiembre por la fecha 4 de La Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de La Cartuja.

Así llegan Betis y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Betis en partidos de La Liga

Betis busca levantarse de su derrota ante Levante en el Ciutat de València.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de La Liga

En la jornada anterior, Real Madrid derrotó 4-0 a Málaga. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 2 encuentros. En ellos, marcó 10 goles y sufrió 2 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de abril, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (3 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 9 3 3 0 0 10 2 Real Madrid 9 3 3 0 0 8 3 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4 4 Alavés 7 3 2 1 0 4 7 Betis 6 3 2 0 1 -1

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Real Madrid, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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