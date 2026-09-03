Real Madrid: José Mourinho aplica el mea culpa contra Manuel Pellegrini

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José Mourinho no deja indiferente a nadie en cada rueda de prensa del Real Madrid. El portugués se disculpó con Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis por unas palabras de su pasada etapa en el club blanco. Además, aprovechó para alabar al DT chileno en su carrera.

Mou en la previa entre Real Betis vs Real Madrid resaltó: "No reprocho nunca nada, esta es mi filosofía, pero en el pasado hay palabras que uno dice por las que te sientes un idiota y sientes que te has equivocado. Yo, no él, yo he tenido algún comentario muy estúpido, del que no me enorgullezco".

José recordó unas palabras en su primera etapa en el Madrid cuando dijo: "Si lo echaban del Real Madrid, él no iba a dirigir al Málaga CF". De hecho, tras disculparse alaba la figura de Pellegrini: "Es un gran entrenador, un ejemplo como entrenador, como persona, me gusta mucho".

Betis vs Madrid se enfrentará el próximo 4 de septiembre del 2026 por la Jornada 4 de LaLiga. Un duelo adelantado para los de la capital española que disputarán su primer juego de UEFA Champions League el próximo 8 de septiembre del presente año.

Kylian Mbappé objetivo de una peligrosa red criminal

Kylian Mbappé vuelve a estar en boca de todo el mundo, pero está vez no por su fútbol. El delantero francés era uno de los objetivos principales de una red de delincuentes en Francia. La idea era secuestrarlo junto a otras personalidades del país europeo.

El joven Clément L. de 18 años, bajo el seudónimo de Lester Z. Es considerado cabecilla de la banda criminal, que quería secuestrar al delantero del Real Madrid. La policía encarceló a Lester Z, tras descubrirse que lideraba una red dedicada a asaltos violentos y secuestros.

La investigación policial destapó que el grupo delictivo tenía en su mira a veintiséis personalidades de alto perfil: incluyendo a ricos empresarios, figuras del mundo del rap y reconocidos deportistas de élite, operando en distintas localidades francesas.

El cabecilla, identificado como Clément L., fue arrestado e ingresado en prisión bajo estrictas medidas de aislamiento debido a la gravedad de los planes y a su participación directa en una serie de atracos perpetrados en los últimos meses.