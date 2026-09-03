Caso Negreira podría tener su sentencia final en 2027

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La jueza que lleva el caso Negreira decidió esta semana rechazar la solicitud presentada por el Real Madrid para ampliar durante seis meses más el periodo de instrucción.

El club blanco buscaba disponer de más tiempo para recabar pruebas relacionadas con los indicios de un posible delito de corrupción deportiva, pero la magistrada considera que no es necesario prolongar la investigación y que el tiempo transcurrido hasta ahora resulta suficiente.

A pesar de esta decisión, todavía deberán completarse algunas diligencias que ya estaban previstas dentro del proceso. Entre ellas se encuentra la declaración de Gerard López, programada para el próximo mes de noviembre. El Real Madrid todavía tiene la posibilidad de recurrir la decisión ante la Audiencia, aunque todo apunta a que la fase de instrucción del caso estaría llegando definitivamente a su final.

¿Caso Negreira llegará a su fin?

Una vez completadas las diligencias pendientes y resueltos los posibles recursos, previsiblemente antes de que termine el año, las partes deberán presentar sus respectivos escritos de conclusiones. Primero corresponderá a la acusación y posteriormente a la defensa.

Después de este trámite, el procedimiento podría avanzar hacia la celebración del juicio, que tendría lugar en un juzgado de lo penal o en la Audiencia Provincial de Barcelona, dependiendo de las penas que se soliciten.

El principal interrogante estará entonces en la fecha del juicio, ya que esta dependerá de la carga de trabajo del órgano judicial al que corresponda el caso. Según con Diario Marca, lo más probable sería que el juicio se celebrara durante el otoño de 2027, posiblemente entre octubre y noviembre.